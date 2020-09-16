بالفيديو| "يمين" ميسي تبدع في أول هدف بعد أزمته مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365: أبدع ليونيل ميسي قائد برشلونة بتسجيل هدف رائع في المباراة الودية التي لعبها الفريق أمام جيرونا ضمن استعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد 2020-2021. وحصل ميسي على الكرة في الدقيقة 45 أمام منطقة الجزاء فسددها يمينية رائعة تجاه القائم الأيسر لمرمى جيرونا لتسكن الشباك وسط مشاهدة من حارس المرمى. عاد ميسي إلى برشلونة بعد تقديم طلب للرحيل عن النادي، وقرر الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2021، وبعدما سيقرر مصيره، قائلًا إنه سيقدم أفضل ما لديه ولن يتأثر برفض طلب الرحيل. ولعب ميسي مباراة خيمناستيك الودية الأولى التي فاز فيها الفريق بنتيجة 3-1.

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