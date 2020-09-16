بيراميدز يعود لسكة الانتصارات بالدوري بثنائية في وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي بيراميدز فوزاً ثميناً على نظيره وادي دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من دوري we المصري.

وسجل جون أنطوي مهاجم بيراميدز هدفي اللقاء، في الدقيقتين 60 و64.

وعاد نادي بيراميدز لسكة الانتصارات، بعد تعثره خلال الـ3 مباريات الأخيرة بالدوري.

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة 48 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 27 في المركز الخامس عشر.

ملخص المباراة

كاد جون أنطوي لاعب بيراميدز أن يحرز الهدف الأول بعد تلقيه لكرة من محمد فاروق، حولها برأسه ولكن الكرى علت مرمى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في الدقيقة 17.

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وفي الدقيقة 24 حصل بيراميدز على ركلة ركنية نفذها أحمد توفيق، وحولها داخل منطقة الجزاء ليقابلها بكري برأسية قوية ولكنها مرت بجوار المرمى.

وانفرد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز تماماً بالحارس محمد عبد المنصف بعد مرور نصف ساعة من البداية ليسدد كُرة أرضية تصدى لها حارس دجلة.

وأنقذ المهدي سليمان مرماه من هدف بعد كرة عرضية أرسلها رفيق كابو، ليتدخل الحارس لإبعادها قبل أن يسددها عبد الكريم الوادي في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 60 سجل الغاني جون أنطوي هدف أول لصالح بيراميدز بعد عرضية حولها برأسية متقنة إلى الشباك ليتقدم لفريقه.

وحصل نادي بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة، بعد خطأ ضد أحمد توفيق داخل منطقة الجزاء، ونفذ أنطوي ركلة الجزاء ليحولها داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني لفريقه.