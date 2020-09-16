كورونا تضرب سبورتينج البرتغالي

تعرض فريق سبورتينج البرتغالي لكرة القدم لأزمة حقيقية قبل يومين من إنطلاق منافسات الدوري المحلي، بعد اكتشاف 10 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوفه من بينهم ثمانية لاعبين والمدرب روبن أموريم.

وأكد تقارير أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض. وينطلق الدوري المحلي الجمعة في ظل إقامة المباريات من دون جماهير ووسط إجراءات صحية صارمة خوفا من

جائحة الفيروس على أن يستهل سبورتينج مبارياته أمام ضيفه جيل فيسنتي.

وكان فريق سبورتينج ألغى الأحد الماضي مباراة ودية أمام نادي نابولي الإيطالي بعدما تبين وجود ثلاث حالات إيجابية بالفيروس بين لاعبيه، قبل أن يرتفع العدد الثلاثاء إلى سبع حالات.

وكان نادي جيل فيسنتي قد أعلن في وقت سابق

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عن وجود 15 حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه، من بينهم 10 لاعبين وخمسة أعضاء من الطاقم التدريبي، قبل أن يقرر معاودة التمارين الأربعاء مع اللاعبين الذين خضعوا للفحوص وجاءت نتائجهم سلبية.

وشددت البرتغال التي تشهد ارتفاع حالات فيروس كورونا الإجراءات والقيود الصحية هذا الأسبوع.

وبحسب الارقام الرسمية المنشورة الأربعاء سجلت البرتغال ثلاث وفيات و605 إصابات مؤكدة خلال 24 ساعة.

وارتفعت الارقام المصابة في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 10 ملايين نسمة إلى 64 الف حالة و1867 وفاة.