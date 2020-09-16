برشلونة يفوز على جيرونا بثلاثية وديًا

حقق فريق برشلونة فوزًا وديًا على جيرونا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوهان كرويف أرينا في هولندا ضمن استعدادات البارسا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد . منافسات الموسم الكروي الجديد . افتتح النجم البرازيلي فيليب كوتينيو التسجيل لبرشلونة بهدف في الدقيقة 21 ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني بالدقيقة 45 قبل أن يعود البرغوت الأرجنتيني للتسجيل ويضع الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بينما سجل خورخي زاباران هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 46 من المباراة .

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