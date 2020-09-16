تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعه عصر اليوم، الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

– التصديق على محضر اجتماع المجلس في جلسته الرابعة عشرة، التي عقدت بتاريخ 19 أغسطس الماضي.

– الموافقة على توصيات المكتب التنفيذي بشأن المقترح المقدم من اللجنة العليا للجان، الذي يتضمن توقيع بروتوكول تعاون بين الأهلي واللجنة العامة لتعليم الكبار،

لتنفيذ برنامج خاص لعمال النادي غير المؤهلين تعليميًّا.

– الموافقة على التقدم بطلب لاتحاد الكرة للحصول على التراخيص الخاصة بأكاديمية كرة القدم بالنادي، كأول أكاديمية محترفة في تاريخ الأهلي.

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– الموافقة على تجديد عقود سبعة من لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، وهم: عبد الله عبد السلام، ومحمد عبد

المنعم، ومحمد عادل مسعود، وعبد الرحمن حسين، ومحمد رمضان، وأحمد قطب، وعبد اللطيف عثمان.

– الموافقة على إعارة العديد من اللاعبين الصاعدين من فريق 21 سنة للكرة الطائرة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وهم: يوسف مرجان، ويوسف الصافي، ومحمد عثمان الحداد، وعمر زكريا، وعمر أكرم، وذلك لتجهيزهم للفترة القادمة.

– الموافقة على ضم كريم محمود وإيمان خالد ومنة المنيسي وحسام محمد إلى لجنة الشباب، وأمل أحمد ومحمود جمعة ومحمد حسانين إلى لجنة الطفل، ودينا جودة إلى لجنة المرأة.