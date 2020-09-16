الأهلي يحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية

قام مجلس إدارة إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي خلال اجتماعه اليوم .

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه، الذي عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تحديد يومي الجمعة والسبت

الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول .

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية .