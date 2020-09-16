الأهلي يحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية

قام مجلس إدارة إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي خلال اجتماعه اليوم .
وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه، الذي عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تحديد يومي الجمعة والسبتالموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول .
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية .
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