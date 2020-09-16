شوط أول سلبي بين بيراميدز ووادي دجلة

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء وادي دجلة وبيراميدز بستاد بتروسبورت ضمن الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز.
جاء الشوط مثيرا في بعض فتراتهحيث تبادل الفريقان الهجمات وكانت أخطر الفرص انفراد ابراهيم عادل مهاجم بيراميدز بالحارس اليقظ محمد عبد المنصف قبل نهاية الشوط بعشر دقائق ونجح اوسه في التصدى لها ببراعة بقدم اليمنى.
يذكر ان بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بينما رصيد وادي دجلة 27 نقطة في المركز الخامس عشر.
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