منتخب الشباب يهزم نادي حلوان بخماسية وديًا

نجح منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين في تحقيق الفوز على نادي حلوان بخماسية نظيفة وديا اليوم الاربعاء، حيث أقيم اللقاء بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

يستعد منتخب الشباب لتصفيات شمال افريقيا في نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢١ في موريتانيا.

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على ضم ٢٣ لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة خلال تصفيات شمال افريقيا المقرر لها في تونس خلال نوفمبر المقبل.

ويضم ربيع ياسين ٣١ لاعبا للمعسكر الأمير في أكتوبر على أن يتم تصفيتهم إلى ٢٣ لاعبا بحسب

اللوائح المنظمة للتصفيات.

والجدير بالذكر أن التصفيات مؤهلة لبطولة أمم إفريقيا في موريتانيا التي ستقام العام المقبل.

Advertisements

وقع المنتخب في مجموعة تضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا خلال التصفيات.

عقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق يوم ١٩ من الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من

لاعبى الدورى الممتاز.

وقال عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار ٣١ لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجاري التنسيق مع الاندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الاول.

وأضاف، أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز.

وأوضح محفوظ، أن هناك اتجاها لاقامة دورة ودية بالقاهره خلال شهر اكتوبر القادم مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال افريقيا التى نشارك معها فى تصفيات بطولة افريقيا المقرر اقامتها خلال الفترة من ٧ الى ٢٤ نوفمبر القادم بتونس، حيث يصعد منتخبين من منتخبات شمال افريقيا.