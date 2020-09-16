الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة بيراميدز ووداي دجلة

تابع الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري مع مساعديه أحمد أيوب وأيمن طاهر وانيس الشعلالي مباراة وداي دجلة وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري التى أقيمت على استاد بتروسبورت . وداي دجلة وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري التى أقيمت على استاد بتروسبورت . ويحرص أعضاء الجهاز الفنى علي متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية للاستقرار على أفضل العناصر التى سيخوض بها مباراتى توجو فى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

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