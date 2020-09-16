يتربع نادي السد القطري والملقب بـ”الزعيم” على عرش أندية الدوري القطري، كأكثر الفرق حصداً للبطولات فى تاريخ المسابقة المعروفة بـ”دوري نجوم قطر“، كما أنه الفريق القطري الوحيد الذي فاز ببطولة قارية، بتحقيقه دوري أبطال آسيا، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات السد القطري.

يحتفل نادي السد القطري يوم 21 من شهر أكتوبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1969، ويتخذ من مدينة الدوحة “عاصمة دولة قطر” مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “جاسم بن حمد” والذي يتسع لنحو 14 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به السد الى عام 1971، عندما فاز ببطولة الدوري القطري “دوري نجوم قطر“، أما أول لقب آسيوي فيرجع الى عام 1989، عندما تُوج بلقب دوري أبطال آسيا.

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وعلى الصعيد الدولي، يعتبر السد أول فريق في غرب آسيا يحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2011، كما فاز السد بدوري أبطال العرب عام 2001 وكأس أبطال الخليج ودوري أبطال الخليج .

ويعتبر لقاء الكلاسيكو بين نادي السد ونادي الريان من أقوى المباريات في قطر.

إليكم سجل بطولات السد القطري (محلياً)

كم مرة فاز السد بمسابقة الدوري القطري “دوري نجوم قطر”؟

البطل 14 مرة “رقم قياسي” مواسم: (1971-72, 1973–74, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1986–87, 1987–88, 1989–89, 1999–2000, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2012-13 ,2018-19).

كم مرة فاز السد بكأس أمير قطر؟

البطل 16 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1975, 1977, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991, 1994, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007، 2014 ،2015 ، 2017).

كم مرة فاز السد بكأس قطر؟

البطل 6 مرات “رقم قياسي” أعوام: (1998، 2003، 2006، 2007، 2008، 2017).

كم مرة فاز السد بكأس الشيخ جاسم؟

البطل 13 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1978, 1979, 1980, 1982, 1986, 1987, 1989, 1991, 1998, 2000, 2002, 2007 ,2014).

كأس نجوم قطر

البطل مرة واحدة موسم: (2010-11).

إليكم سجل بطولات السد القطري (آسيوياً ودولياً)

كم مرة فاز السد بكأس أبطال آسيا؟

البطل مرتين أعوام: (1989, 2011).

بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري

البطل مرة واحدة عام: (2011).

كأس الخليج للأندية

البطل مرة واحدة عام: (1991).

كأس العالم للأندية

المركز الثالث عام: (2011).

البطولة الآفروآسيوية للأندية

المركز الثاني عام: (1989).

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