سوق الانتقالات | أستون فيلا ينجح في التعاقد مع حارس آرسنال المتألق

نجح نادي أستون فيلا الإنجليزي صباح اليوم الأربعاء في التعاقد مع حارس مرمى آرسنال، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

ووفقًا للتقارير الصحفية، بلغت قيمة الصفقة نحو 20 مليون جنيه إسترليني، حيث وقع الحارس الأرجنتيني على عقد لمدة أربع سنوات مع أستون فيلا.

فيما وجه آرسنال الشكر لمارتينيز، الذي ودع عئلة الجانرز بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأعرب مدرب أستون فيلا، دين سميث عن سعادته في تصريحات لموقع النادي بعد التوقيع مع الحارس الأرجنتيني: “نحن سعداء حقًا بالتعاقد مع حارسنا الجديد إميليانو مارتينيز”.

وأضاف: “لقد شاهدنا أدائه الرائع الموسم الماضي في فريق حاصل على الألقاب، ونعلم أنه لم يصل إلى قمة مستواه بعد”.

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كان مارتينيز واضحًا وصرح من قبل بأنه يرغب أن يكون الحارس الأول في آرسنال وإلا سيرحل.

ورغم أداء الحارس البالغ من العمر 28 عامًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك في لقاء درع الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول، إلا أن المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا يؤمن بأن الحارس الألماني بيرند لينو هو الخيار رقم واحد في حراسة مرمى الفريق.

خرج مارتينيز في ستة إعارات مختلفة منذ أن لعب لآرسنال في 2012، وشارك الحارس الأرجنتيني في 23 مباراة مع الجانرز الموسم الماضي واهتزت شباكه 24 مرة.

وتعد صفقة مارتينيز هي الثالثة لأستون فيلا في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع مهاجم وهداف برينتفورد، أولي واتكينز في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي (28 مليون جنيه إسترليني)، والظهير الأيمن لنوتنجهام فورست ماتي كاش.

يذكر أن أستون فيلا الذي يضم النجمين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نجح في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي.

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