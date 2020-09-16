يعتبر نادي الإسماعيلي والملقب بـ”الدراويش” ثالث أكثر الأندية شعبية في مصر بعد الأهلي والزمالك، ويُعرف ايضا ببرازيل الكرة المصرية نظرا لما يقدمه لاعبو الفريق ذو الرداء الأصفر من كرة جميلة وممتعة يعشقها الجمهور، وفى ذكل السياق نستعرض معكم سجل بطولات الإسماعيلي المصري.

يعود تأسيس نادي الإسماعيلي إلى عام 1924، ويتخذ من مدينة الاسماعيلية مقراً له، ويستضيف الفريق جميع مبارياته على ستاد الاسماعيلية الذي يتسع لنحو 18 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الاسماعيلي الى عام 1967، عندما فاز ببطولة الدوري المصري الممتاز، وكان في ذلك الوقت أول نادٍ يحرز اللقب من خارج مصر بعد الأوليمبي، وضم هذا الجيل العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم (سيد عبد الرازق وعلي أبو جريشة وميمي شعبان وميمي درويش).

أما أول لقب أفريقي فاز به الاسماعيلي فيرجع الى عام 1969، عندما تُوج بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري (دوري أبطال أفريقيا حالياً)، ليُعد أول نادٍ عربي يفوز ببطولة قارية وأول فريق مصري يحقق هذا اللقب بعدما انتصر الدراويش على فريق الإنجلبير الزائيري بنتيجة 1/3 في مباراة تألق فيها الثنائي سيد عبد الرازق “بازوكا” وعلي أبو جريشة.

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ويُعد جيل الألفية هو أحد أشهر الأجيال في تاريخ الإسماعيلي، حيث ضم كوكبة من أبرز اللاعبين الذين صاروا نجوما متألقة في المنتخب المصري وفي أندية أخرى أبرزها الأهلي، أبرزهم (محمد بركات وعماد النحاس وإسلام الشاطر وجون أوتاكا وسيد معوض ورضا سيكا وعبد الحميد بسيوني).

ويعتبر ديربي القناة هي المباراة التي تجمع بين فريقي المصري والإسماعيلي، والذين يعتبرا الناديين الأقدم والأقوى في منطقة قناة السويس.

إليكم سجل بطولات الإسماعيلي المصري (محلياً)

كم مرة فاز الاسماعيلي ببطولة الدوري المصري؟

البطل 3 مرات مواسم: (1966–67، 1990–91، 2001–02).

كم مرة فاز الاسماعيلي ببطولة كأس مصر؟

البطل مرتين مواسم: (1996–97, 1999–2000).

دوري منطقة القناة

البطل مرة واحدة عام: (1932).

إليكم سجل بطولات الإسماعيلي المصري (أفريقياً وعربياً)

كم مرة فاز الاسماعيلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟

البطل مرة واحدة عام “أول فريق عربي يحرز البطولة”: (1969).

الوصيف مرة واحدة عام: (2003).

دوري أبطال العرب

الوصيف مرة واحدة عام: (2004).

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