الميركاتو الصيفي | توتنهام يقترب من ضم ظهير ريال مدريد لتعويض منبوذ مورينيو

أقترب الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الاسباني “سيرجيو ريجيلون” من التوقيع مع توتنهام هوتسبير في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض المغضوب عليه من طرف جوزيه مورينيو “داني روز”.

وسيوقع الدولي الاسباني (23 عام) مع توتنهام للعمل تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو مقابل 30 مليون يورو مع بند يسمح لريال مدريد باعادة شرائه في أول موسمين مقابل مبلغ سيتم تحديده سلفاً بين الناديين.

ووفقاً للصحفي في قناة سكاي سبورتس “فابرزيو رومانو” فإدارة النادي الانجليزي بقيادة “دانييل ليفي” توصلت إلى إتفاق مع نظرائهم في ريال مدريد على كل شيء يخص الصفقة ويتبقى فقط توقيع العقود بين الطرفين.

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وكان ريجيلون في مفاوضات مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من الميركاتو الصيفي الحالي إلا أن إدارة الشياطين الحمر رفضت بند أحقية إعادة الشراء الذي طلبه ريال مدريد ما جعل الصفقة تتوقف قبل إتمامها.

ولعب سيرجيو ريجيلون الموسم الماضي في صفوف إشبيلية الإسباني بنظام الإعارة من ريال مدريد وساعد الفريق في إحتلال المركز الرابع بالدوري و التتويج بلقب الدوري الأوروبي 2020 على حساب إنتر ميلانو الإيطالي.

ويسعى النادي الملكي إلى بيع ريجيلون من أجل توفير سيولة مالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و نظراً لتفضيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان للبرازيلي مارسيلو و الفرنسي “فيرلاند ميندي” في مركز الظهير الأيسر.

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