أخبار آرسنال | رسميًا وبعد انتظار طويل.. أوباميانج يجدد عقده

نجح نادي آرسنال الإنجليزي رسميًا في تجديد عقد قائد فريقه بيير إيميريك أوباميانج حتى عام 2023، وبراتب أسبوعي قدره 250 ألف جنيه إسترليني.

وقال أوباميانج بعد تجديد عقده: “كنت أعرف الكثير عن آرسنال قبل انضمامي له، الكل يعلم مدى تميز هذا النادي”.

وأضاف: “لقد رأيت العديد من اللاعبين المميزين ولديهم شغف كبير بالنادي ومنهم من لم يُهزم هنا، أحلم أن أكون واحدا منهم، وأن أبقى في قلوب المشجعين للأبد”.

وتابع: “أريد أن أكون أسطورة في آرسنال مثل تيري هنري وأيان رايت وتوني آدامز ودينيس بيركامب والكثير يجب ذكرهم، إنه يعني الكثير لي أن أكون قائدا لهذا النادي، أريد أن أترك إرث هنا، هذا المكان أنتمي إليه”.

بينما قال المدير الفني للفريق، ميكيل أرتيتا: “كان من المهم أن يبقى أوباميانج معنا”.

وواصل: “إنه لاعب رائع يتمتع بعقلية لا تصدق. كونه اللاعب الذي وصل إلى 50 هدفاً مع هذا النادي بأقل وقت مقارنة بالآخرين، وذلك يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته عنه وعن طريقة عمله”.

واختتم: “قائد مهم للفريق وجزء كبير مما نبنيه. يريد أن يكون ضمن أفضل اللاعبين في العالم وترك بصمته. يمكنه تحقيق ذلك هنا.”

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حرص آرسنال على القيام بالكثير في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن صفقة واحدة حملت وزناً وأهمية أكبر بكثير من أي صفقة أخرى، وهي الحصول على اسم أوباميانج في عقد جديد.

وعلى الرغم من الانضباط والحماس الذي جلبه أرتيتا إلى آرسنال منذ وصوله في ديسمبر من العام الماضي، إلا أنّ الكثير من الزخم كان سيفقد، لو رحل أوباميانج.

النجم الجابوني، بالنسبة لجميع المواهب الأخرى في تشكيلة الفريق، هو الرجل الذي يصنع الفارق، كما ثبت ذلك من خلال هدفين في كل من الفوز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي ثم في المباراة النهائية ضد تشيلسي.

لقد أظهر أيضاً إيماناً وثقة كبيرين في ما يريد أرتيتا تحقيقه مع آرسنال، لذلك هو يوم يستحق الاحتفال به عشاق الجانرز.

أوباميانج مع آرسنال

انضم بيير إيميريك أوباميانج إلى آرسنال في يناير 2018 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل حوالي 57 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه إلى آرسنال، سجّل أوباميانج 72 هدفاً في 111 مباراة في جميع المسابقات. وفي 86 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن من تسجيل 55 هدفاً وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب الباغ من العمر 31 عامًا مؤخرًا مع آرسنال ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي.

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