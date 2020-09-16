رياضة | بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر إلى حسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادى بيراميدز فى التعاقد مع عمار حمدي لاعب النادى الأهلى والمعار لفريق طلائع الجيش والذي يقدم موسم ممتاز مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن بيراميدز يعرض 8 ملايين جنيه لضم عمار حمدي من النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم .

ويذكر أن بيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق وشريف إكرامي وأحمد فتحي من القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

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