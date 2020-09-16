رياضة | الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب جملة من القرارات الهامة في الإجتماع الذي أُقيم اليوم الأربعاء بمقر النادي في الجزيرة.

ووافق مجلس الإدارة على تجديد عقود سبعة لاعبين في فريق الكرة الطائرة وهم : عبد الله عبد السلام، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عادل مسعود، وعبد الرحمن حسين، ومحمد رمضان، وأحمد قطب، وعبد اللطيف عثمان.

في المقابل قرر المجلس أيضاً الموافقة على التقدم بطلب لإتحاد الكرة من أجل الحصول على التراخيص المطلوبة والخاصة بأكاديمية كرة القدم في النادي.

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حيث ستكون تلك الأكاديمية أول أكاديمية محترفة في تاريخ نادي القرن ، كما تم تحديد يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من نوفمبر والسبت الثامن والعشرين من الشهر ذاته لإنعاقد الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة الفائتة.

وتم التصديق على محضر إجتماع المجلس في الجلسة الرابعة عشرة والتي عُقدت يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي فيما تم الموافقة على توصيات المكتب التنفيذي بشأن المُقترح الذي تم تقديمه من اللجنة العليا للجان.

وكان المُقترح قد تضمن توقيع بروتوكول تعاون بين الأهلي واللجنة العامة لتعليم الكبار ، من أجل تنفيذ برنامج خاص لعمال النادي غير المؤهلين تعليمياً.

وكان آخر ما نص عليه الإجتماعي الموافقة على ضم كريم محمود وإيمان خالد ومنة المنيسي وحسام محمد إلى لجنة الشباب ، وأمل احمد ومحمود حسانين للجنة الشباب ودينا جودة للجنة المرأة.