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رياضة | جاريث بيل يقترب من الانتقال إلى توتنهام مجانا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يقترب من الانتقال إلى توتنهام مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل النجم الويلزي جاريث بيل مع .

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توتنهام بات قريبًا من ضم بيل أكثر من أي وقتٍ مضى، خاصة بعد تأكيدات وكيله جوناثان بارنيت بأن هناك تفاوض مع النادي اللندني، مع وجود رغبة من النجم الويلزي بالعودة إلى سبيرز.

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وأوضحت الصحيفة أن الناديين إضافة إلى وكيل بيل، في مفاوضات مفتوحة بشأن إعارة اللاعب لمدة موسم، والأمور باتت قريبة من التوصل لاتفاق.

 

ومن المقرر أن يستعير توتنهام بيل دون مقابل، مع التكفل بدفع راتب اللاعب كاملًا، إلى جانب بعض المكافآت التي سيتحصل عليها ريال مدريد مع نجاحات بيل في لندن.

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