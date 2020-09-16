رياضة | مفاجأة.. سواريز يُخبر ميسي بالقرار النهائي حول مستقبله

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سواريز يُخبر ميسي بالقرار النهائي حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من العاصمة الإسبانية مدريد عن تطورات مستقبل الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني مع كتيبة رونالد كومان.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت ظهور بعض الأخبار التي تُفيد ببقاء سواريز على قائمة البلوجرانا للموسم المقُبل على الرغم من أن الهولندي كومان قرر إسقاطه من حساباته وابلغه بضرورة البحث عن نادي جديد.

وفي تقرير صحفي نشرته صحيفة " كواترو الإسبانية " أكدت أن سواريز أخبر ميسي بالفعل أنه لن يعود في قرار رحيله خاصةً بعد الظروف الأخيرة العصبية التي مر بها.

وأنهت " قرر سواريز إغلاق وطي صفحة برشلونة ويحاول في الساعات المقبلة الوصول إلى التسوية المالية التي ترضيه مع النادي لفسخ التعاقد.