رياضة | صحيفة.. كارتيرون يتوصل لاتفاق لتدريب التعاون السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة.. كارتيرون يتوصل لاتفاق لتدريب التعاون السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن فريق التعاون توصل لاتفاق مبدئي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك لتولي تدريب الفريق.

وكان الزمالك قد أعلن رسمياً أمس الثلاثاء، رحيل كارتيرون، بعد طلب الأخير فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

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وذكرت الصحيفة السعودية، أن التعاون اتفق بشكل مبدئي مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفاً للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت.

وكان التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويخوض التعاون دور المجموعات في دوري أبطال آسيا خلال الفترة الحالية، ويتصدر مجموعته بـ 6 نقاط، بعد 3 جولات.