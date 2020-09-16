رياضة | وكيل أعمال ألابا يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال ألابا يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم وكيل أعمال النمساوي ديفيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني مستقبل موكله مع النادي البافاري علمًا بأن عقده ينتهي في 2021.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرًا أن وكيل أعمال ألابا يرغب في تجديد عقد موكله النمساوي لمدة 5 مواسم وبراتب يبلغ حوالي 25 مليون يورو سنويًا وهو ما يرفضه مسئولو بايرن ميونخ.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أولي هونيس الرئيس الفخري لبايرن ميونخ كان قد انتقد زاهافي بسبب مطالبته بالحصول على عمولة تتراوح مابين 10 إلى 20 مليون يورو من أجل الموافقة على تجديد عقد موكله.

وقال بيني زاهافي وكيل أعمال النجم النمساوي في تصريحات لوسائل الإعلام:"مازلنا نحاول فعل كل شيء حتى يستمر ألابا في بايرن ميونخ لكن الأمر ليس في أيدينا".