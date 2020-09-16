رياضة | تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة وادي دجلة في لقاء الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري Advertisements خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - عبد الله السعيد - طارق طه - إبراهيم حسن- محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - دودو الجباس

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