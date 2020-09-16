رياضة | عجوز ريال مدريد يقترب من خلافة "أسد التيرانجا"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عجوز ريال مدريد يقترب من خلافة "أسد التيرانجا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي نابولي الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد مدافعي الفريق الأول بنادي ريال مدريد من أجل خلافة السنغالي كاليدو كوليبالي.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي نابولي قد إنضم إلى الصراع مع نادي روما من أجل التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب النادي المكي في الصيف.

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وأوضحت الصحيفة أن نادي نابولي يري في صاحب الـ 30 عام حل سريع لتعويض كوليبالي الذي إقترب بشدة من مغادرة سان باولو في الصيف الحالي.

بينما يسعي روما في التعاقد مع ناتشو في ظل أهدافه في تدعيم خط الدفاع بلاعب قوي بعد التعاقد مع كومبولا مؤخرًا من فيرونا.

يذكر أن ناتشو طالما عاني الفترات الماضية من قلة المشاركه في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعتمد بشكل كبير على مواطنه فاران وقائد الفريق سيرجيو راموس.