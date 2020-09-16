رياضة | المقاصة يكشف حقيقة العرض الخليجي الخرافي لمحمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يكشف حقيقة العرض الخليجي الخرافي لمحمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو مصر المقاصة، حقيقة الأنباء التي ترددت حول تلقى الفريق الفيومي عرضا خليجيا خرافيا لبيع محمد إبراهيم نجم الفريق.

وأكد اللواء بكري سليم نائب رئيس المقاصة في تصريحات صحفية اليوم: "لم تصلنا أي عروض رسمية لبيع محمد إبراهيم، وسمعنا عبر بعض الوسطاء عن وجود عروض خليجية لضم اللاعب".

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وتابع: "ننتظر وصول هذه العروض بشكل رسمي لمناقشتها، ولا مانع لدينا في بيع محمد إبراهيم مع نهاية الموسم، حال وصول عرض مناسب".

ويلتقي مصر للمقاصة السبت المقبل مع الأهلي، في مباراة قوية ومرتقب بالجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري الممتاز.