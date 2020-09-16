ميسي يسجل ثنائية في فوز ودي لبرشلونة على جيرونا «3-1» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في فوز ودي حققه فريقه برشلونة على جيرونا «3-1»، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمنافساته المقبلة في الدوري لهذا الموسم.
تقدم فيليب كوتينيو بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 21، وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 45، وقلص خورخي زاباران النتيجة بتسجيله الهدف الأول لجيرونا، في الدقيقة 46، لكن ميسي عاد ليسجل الهدف الثاني له والثالث للبارسا، في الدقيقة 49.
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