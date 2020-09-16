شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الجونة بهدفين مقابل هدف في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق سموحة الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، باستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، بالجولة 27 للدوري الممتاز.
أحرز هدفي سموحة كل من السيد فريد، في الدقيقة 38 ومحمود عبدالحليم، في الدقيقة 67، بينما جاء بهدف الجونة والتر بواليا، في الدقيقة 74.
ورفع سموحة رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الجونة عند 28 نقطة بالمركز الـ14.
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