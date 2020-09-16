الفهيم يخطط لشراء ناد إسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخطط رجل الأعمال الإماراتي سليمان الفهيم لشراء نادي بيتار القدس الإسرائيلي.

وفي حال تمت الصفقة سيكون ذلك أول استثمار إماراتي في مجال الرياضة الإسرائيلية. ويعد نادي بيتار القدس أو «بيتار يوروشلايم» بالعبرية، النادي الإسرائيلي الوحيد الذي لم يشرك أي لاعب عربي أو مسلم ضمن صفوفه، كما هو الحال في بقية الأندية الإسرائيلية الأخرى، كما أن للنادي تاريخا مثيرا للجدل في إسرائيل.

وذكر نادي بيتار القدس في بيان له أمس الأول أن الفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى في إسرائيل يتفاوض بشأن استثمار محتمل من جانب مجموعة من الإمارات.

ولم يعط النادي تفاصيل عن الصفقة المحتملة أو المستثمرين، غير أنه عرفهم بأنهم رواد أعمال من أبوظبي.

وذكر البيان أن مالك الفريق، موشى هوغيغ، سيطير للعاصمة الإماراتية أبوظبي قريبا لمواصلة المفاوضات. وقال النادي في بيانه «هذه فرصة لتحويل بيتار القدس لناد رئيسي يقدم إلى جانب كرة القدم رمزا ملموسا لرياح السلام التي تهب من جديد على الشرق الأوسط».