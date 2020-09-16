شكرا لقرائتكم الأهلي يحتفل بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن ويحدد موعد عموميته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، على إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وأسند مجلس الأهلي لمحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، تنسيق الملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع زكي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين»، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تحديد يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية.