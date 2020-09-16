شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يضم محمد سعد مخطط الأحمال لجهاز ريكاردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم محمد سعد مخطط الاحمال للجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو ، وكان المدرب البرازيلي قد طلب إعادة "سعد" للعمل بالجهاز الفني لرفع اللياقة البدنية للاعبين بجانب البرازيلي رودلفو مؤكدا أن لكل فرد منهم اختصاصات مختلفة ، وسبق لسعد العمل مع ريكاردو في فترة ولايته الثانية مع الدراويش .

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الأساسيين مران استشفائى ، ضمن برنامج الاعداد للقاء انبى يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير ، فى إطار منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدورى المحلى.

ويتطلع جهاز الدراويش لازالة علامات الارهاق لدى اللاعبين بعد مشاركتهم أمس بمواجهة المقاولون العرب والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. وخاض باقى أعضاء الفريق تدريبات خططية متنوعة وسط اصرار من الجميع على نيل ثقة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو. شهد المران جاهزية الثنائى محمد صادق ومحمد هاشم بعد اكتمال شفائهما حيث بات موقف مشاركتهما فى اللقاء المقبل وفق رؤية الجهاز الفنى.