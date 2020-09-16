شكرا لقرائتكم البدرى وجاهز المنتخب فى لقاء بيراميدز ووادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مع مساعديه أحمد أيوب وأيمن طاهر وانيس الشعلالي، على حضور مباراة وداي دجلة وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري التى أقيمت على استاد بتروسبورت، ويحرص أعضاء الجهاز الفنى علي متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية للاستقرار على أفضل العناصر التى سيخوض بها مباراتى توجو فى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، عمرو صالح، أحمد رمضان بيكهام

فى الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا

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فى الهجوم: رجب عمران، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي