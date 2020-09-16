شكرا لقرائتكم محاولات من كبار الاتحاد لحل أزمة نور السيد مع طلعت يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى لاعبو الإتحاد السكندرى إلى "لم الشمل" داخل صفوف الفريق، وإنهاء الأزمة التى حدثت قبل ساعات قليلة من لقاء الأهلى وزعيم الثغر بالدورى، والتى بدأت بوشاية إلى طلعت يوسف، المدير الفنى، وانتهت باستبعاد نور السيد، لاعب الوسط، من قائمة المباراة.

ومن المقرر أن يفاتح اللاعبين الكبار بمفاتحة طلعت يوسف اليوم على هامش مران الفريق فى محاولة للصلح بينه وبين اللاعب والتأكيد أن الامور تطورت سريعا خاصة وأن نور السيد أحد كباتن سيد البلد المشهود لهم بالإحترام منذ مجيئه للنادى .

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كان طلعت يوسف قد صرح فى وقت سابق عقب لقاء فريقه أمام الأهلى أنه اتخذ القرار بعدما تأكد من الخبر وأنه لو كانت هذه المباراة الأخيرة له مع الفريق لفعل مثل هذا القرار باستبعاد اللاعب من تشكيلة الفريق .

من ناحية أخرى أكد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قيمة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبى سواء لاعباً أو مدرباً ، موضحاً أن دعم مجلس إدارة النادى لعميد مدربى الدورى بلا حدود فهو أحد أبناء النادي المخلصين .

و أشار رئيس النادي أن طلعت يوسف علامة فى التدريب المصري وأنه لن ينسى موقفه الرائع و النبيل تجاه نادى الاتحاد السكندرى ، و موافقته على تولى مسئولية الفريق الموسم الماضى دون تردد في ظروف صعبة لا يمكن أن يقبلها إلا أحد أبناء النادى الأوفياء فقيمته الفنية الكبيرة ليست محل جدال .