شكرا لقرائتكم فيرنر: سعيد لاختياري تشيلسي على ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال تيمو فيرنر اليوم الأربعاء إنه دخل مفاوضات مع ليفربول خلال فترة الانتقالات لكنه اختار تشيلسي في النهاية لتناسبه مع أسلوب لعبه، بينما لعب فرانك لامبارد مدرب النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دورا رئيسيا في هذا القرار.

وتعاقد تشيلسي مع المهاجم الألماني (24 عاما) مقابل نحو 50 مليون يورو في يونيو الماضي، إذ يسعى النادي اللندني لإعادة بناء تشكيلته للموسم الجديد.

وارتبط فيرنر، الذي سجل 34 هدفا مع رازن بال شبورت لايبزيغ الموسم الماضي، بالانتقال إلى ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، لكنه قال إنه اختار تشيلسي لأنه كان مقتنعا بأنه سيتألق في طريقة لعب لامبارد.

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وقال فيرنر للصحافيين "عندما قررت الرحيل عن لايبزيغ تحدثت مع العديد من الأندية. كانت هناك عدة أندية تفاوضت معها.. مثل ليفربول الذي يملك فريقا رائعا. "لكن في النهاية قررت (الانتقال) إلى تشيلسي.. ليس فقط بسبب طريقة لعب الفريق لكن أيضا بسبب ما أظهروه لي. عشقت اللعب في لايبزيغ لكن كان من المهم حقا بالنسبة لي الانتقال إلى فريق يناسب طريقة لعبي. الدوري الإنجليزي يناسب أسلوبي".

وحرمت جائحة كوفيد-19 فيرنر من اللقاء مباشرة مع لامبارد لكنه وصف كيف كان مدرب تشيلسي على اتصال دائم معه عبر الهاتف، لدرجة أنه أرسل له مقاطع فيديو توضح كيف خطط للاعتماد على الدولي الألماني هذا الموسم.

وأضاف فيرنر "كانت فترة غريبة عندما لم نتمكن من اللقاء مباشرة. تقابلنا هنا لأول مرة بسبب الفيروس. لكنه اتصل بي كثيرا وأرسل لي رسائل نصية كثيرة. وكذلك أرسل لي وسائط متعددة توضح أين يريدني أن ألعب وأسلوبه في اللعب وماذا يريد مني. من المهم حقا أنه منحني إحساسا بطريقة اللعب التي يريدها".

ويستضيف تشيلسي، الذي فاز في المباراة الافتتاحية للدوري خارج أرضه 3-1 على برايتون أند هوف ألبيون، ليفربول يوم الأحد المقبل.