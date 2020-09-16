الامارات | بايرن ميونيخ يخطط للسماح بحضور 15 ألف متفرج في افتتاح الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يخطط للسماح بحضور 15 ألف متفرج في افتتاح الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم الثمانية الأخيرة يخطط للسماح لما يصل إلى 15 ألف مشجع بدخول ملعبه في مباراته الافتتاحية للمسابقة خلال الموسم الجديد أمام ضيفه شالكه بعد غد.

تبلغ سعة ملعب (أليانز أرينا) معقل فريق بايرن ميونخ 75 ألف متفرج ، ويخطط بايرن الآن لاستقبال ما بين 14 ألف إلى 15 ألف مشجع، حيث ذكرت إدارته أن لديها وسائل لتوزيع التذاكر في مثل هذا الوقت القصير وسط مفهوم صارم للنظافة في المباريات.

ويهدف من جانبه فريق بوروسيا دورتموند لاستقبال عشرة آلاف مشجع، بينما في فولفسبورج، فإن هناك اتفاق يوم الثلاثاء من قبل الولايات الفيدرالية في البلاد يسمح لأندية كرة القدم (وتلك التي تمارس رياضات أخرى مثل هوكي الجليد أو كرة السلة) باستخدام ما يصل إلى 20 في المئة من طاقتها للجماهير.

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وهذا سيسمح لفولفسبورج حاليا حضور 500 مشجع فقط في مباراة الفريق أمام ضيفه بايرليفركوزن يوم الأحد القادم، لأن تشريعات الولاية في ساكسونيا السفلى لا يمكن تغييرها في الوقت المناسب لمباراة نهاية الأسبوع. ويخطط الفريق لاستقطاب ستة آلاف مشجع في مباراتهم المقبلة على ملعبه، التي ستجرى في أوائل أكتوبر المقبل.

ويبقى القرار الأخير بشأن عدد الجماهير الحاضرة في المدرجات بيد السلطات الصحية المحلية ويعتمد على عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة. في غضون ذلك، من المقرر أن تعدل ولاية بافاريا تشريعاتها للسماح بعودة الجماهير على الرغم من أن رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر قال إن الأندية من الولاية بما في ذلك بايرن وأوجسبورغ قد تبدأ بأرقام أقل قليلاً مما كان مخططاً في البداية.

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