الامارات | تركي آل الشيخ يكشف عن دوره في رحيل كارتيرون بطريقة ساخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن دوره في رحيل كارتيرون بطريقة ساخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ بطريقة ساخرة على الجدل المثار في الساعات القليلة الماضية بشأن علاقته برحيل المدير الفني للزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون.

ونشر آل الشيخ تعليقاً ساخراً على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، باللهجة المصرية: "هو أي حاجة تتحط عليا، هو الإسماعيلي وحرس الحدود عندهم أي مشاكل كمان عشان أكون فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله".

واتهم عدد من مشجعي نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، تركي آل الشيخ بأنه وراء قرار كارتيرون، إرضاء لجماهير الأهلي.

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