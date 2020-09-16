شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» يطلب راتب موسم كامل من «برشلونة» للرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن آخر المستجدات بشأن مستقبل الأوروجوانى لويس سواريز، مهاجم برشلونة، داخل قلعة كامب نو.

واستبعد رونالد كومان، مدرب برشلونة، سواريز من قائمة الفريق التى لعبت أولى مباريات الموسم الودية أمام ناستيك، فى إشارة لخروجه من خططه، إلا أن اللاعب يصر على البقاء.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة اقترحت على سواريز قبول عرض يوفنتوس، وإذا منحه الأخير راتبًا أقل مما يتقاضاه فى «كامب نو»، فإن النادى الكتالونى سيدفع الفرق.

وكان سواريز طلب الحصول على راتب الموسم المتبقى فى عقده مع برشلونة كاملًا، للموافقة على الرحيل.

وذكرت الصحيفة أن ممثلى الأوروجوانى يرون أن سواريز يتلقى معاملة غير محترمة من برشلونة، رغم أنه صنع التاريخ مع النادى الكتالونى.

وأوضح نادى برشلونة حقيقة الاتفاق على ضم الهولندى ممفيس ديباى، مهاجم ليون، خلال الموسم الجديد، وكانت صحيفة «دى تليجراف» الهولندية، قالت إن برشلونة لديه اتفاق بالفعل لضم ديباى ويأمل فى إعلان الصفقة هذا الأسبوع، نظير 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

وأضافت: «من المفترض أن يصل ديباى لبرشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تقديمه فى كامب نو، وينضم لمشروع المدرب رونالد كومان والذى يعرفه جيدًا من فترة عمله بالمنتخب الهولندى».

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مصادر من برشلونة أكدت عدم وجود أى اتفاق مع ديباى أو ليون حول الصفقة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر لا يعنى استبعاد ديباى نهائيًا من حسابات برشلونة، لأن اللاعب يثير إعجاب كومان كثيرًا.

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فيما ظهر البوسنى ميرالم بيانيتش أحدث صفقات نادى برشلونة، فى معقل البلوجرانا «كامب نو»، وتم تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.

وتواجد لاعب خط الوسط برفقة رئيس النادى جوسيب ماريا بارتوميو لتوقيع العقود، وظهر بالقميص رقم 8 الذى كان يرتديه قبله البرازيلى آرثر ميلو، والتقط اللاعب البوسنى العديد من الصور التذكارية.

وكان بيانيتش قد انضم لبرشلونة قادمًا من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية، ووقع على عقد لمدة 4 سنوات.

ويعد بيانيتش هو ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد التعاقد مع بيدرى وترينكاو اللذين قدمهما النادى فى الأسابيع الأخيرة.