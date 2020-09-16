شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان استعدادًا للقاء شامروك روفرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يزين النجم السويسري، زلاتان إبراهيموفيتش، قائمة فريقه ميلان الإيطالي لمباراة شامروك روفرز الآيرلندي، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن التصفيات التأهيلية لبطولة الدوري الأوروبي.

وأعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، قائمة الفريق للقاء الغد، والتى جاءت كالتالي: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما- أنطونيو دوناروما – تاتاروسانو، ودفاعا، كالابريا- دوارتي- جابيا- كايير- لاكسالت- ثيو هيرنانديز، ووسطا، إسماعيل بن ناصر- تشالهانوجلو- دياز- كيسي- كرونيتش- تونالي – ساليميكرس، وهجوما، كاستيخو- كولومبو- إبراهيموفيتش – مالديني.