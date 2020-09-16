شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تسمح بحضور ألف مشجع في الـ«تشامبيونشيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن بداية رابطة الدوري الإنجليزي بتجربة عودة الجماهير للمدرجات، من خلال السماح لمشجعين حضور لقاءات دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» بعدد لا يتخطى ألف مشجعا.

وأكد التقرير أن من بين المباريات التي سيمكن فيها حضور الجماهير، مواجهة نوريتش سيتي أمام بريستون نورث إند، وميدلسبره أمام بورنموث في دوري الدرجة الأولى، على أن يكون الأمر جاهزًا لعودة الجماهير كاملة بشكل تدريجي بداية من الشهر الجاري.