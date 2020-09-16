شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تسمح بحضور ألف مشجع في الـ«تشامبيونشيب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن بداية رابطة الدوري الإنجليزي بتجربة عودة الجماهير للمدرجات، من خلال السماح لمشجعين حضور لقاءات دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» بعدد لا يتخطى ألف مشجعا.
وأكد التقرير أن من بين المباريات التي سيمكن فيها حضور الجماهير، مواجهة نوريتش سيتي أمام بريستون نورث إند، وميدلسبره أمام بورنموث في دوري الدرجة الأولى، على أن يكون الأمر جاهزًا لعودة الجماهير كاملة بشكل تدريجي بداية من الشهر الجاري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الدوري الإنجليزي تسمح بحضور ألف مشجع في الـ«تشامبيونشيب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.