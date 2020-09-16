شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يقود أول مران مع طنطا استعدادًا لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد رضا عبدالعال، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نادي مصر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وتواجد رضا عبدالعال في تدريبات الفريق، وحرص علي مشاهدة اللاعبين، والاجتماع بهم قبل قيادتهم فنيًا خلال الفترة المقبلة، وبدء المران الأول تحت قيادته.
يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم في تمام الخامسة والنصف مساءً.
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