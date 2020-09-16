هانز فليك يبحث عن جناحين لتدعيم صفوف بايرن ميونخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن جناحين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الألماني خلال منافساته المحلية وفي دوري أبطال أوروبا.

وذكر تقرير نشره موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، أن المدرب الألماني لم يستقر حتى الآن على الأسماء التي من المفترض تدعم جانبي البافاري خلال الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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