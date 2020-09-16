شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المدافعين يربك حسابات فايلر قبل مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن حلول سريعة لأزمة النقص العددي في خط الدفاع، قبل مواجهة مصر المقاصة المقررة السبت المقبل في الجولة الـ28 للدوري الممتاز.

ويغيب عن الأحمر كل من ياسر إبراهيم، عقب إصابته بفيروس كورونا، ورامي ربيعة، الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، بينما يغيب محمود متولي، مدافع الفريق عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريباً لإصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ شهر، كما يفتقد الفريق أحمد فتحي في مباراة المقاصة، بسبب الطرد في لقاء الاتحاد، وهو ما وضع الجهاز الفني في مأزق شديد، خاصة أنه لا يتواجد سوى أيمن أشرف في خط الدفاع.

ويعقد رينيه فايلر جلسة مع معاونيه لبحث الأزمة، وكيفية الخروج منها قبل المباراة المقبلة.