شكرا لقرائتكم خبر عن درايان ماليز يدعم هجوم ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي إنتر ميلان مع داريان ماليز، مهاجم لويزيرن السويسري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم الخط الأمامي للفريق الإيطالي خلال معركة الكالتشيو المقبلة. ووفقا لموقع «ميركاتو» الإيطالي، فإن صفقة داريان كلفت خزينة إنتر ميلان 4 ملايين يورو، مقابل توقيع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات حتى صيف 2025. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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