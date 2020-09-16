مجانًا.. جاريث بيل يقترب من الانضمام لتوتنهام معارًا لمدة عام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، قريبًا من الانضمام لصفوف فريق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا لما نشره موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن اللاعب الويلزي سينضم إلى النادي اللندني على سبيل الإعارة لموسم واحد مجانًا، على أن يتكفل الفريق الإنجليزي براتب بيل فقط، ولن يحصل ريال مدريد على أي أموال في هذه الصفقة المجانية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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