شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للزمالك غدًا استعدادًا لأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدًا الخميس، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريباته الجماعية صباحًا على ملعب النادي، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

ويواجه الفريق الأبيض نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري العام.