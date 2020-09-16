شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شاقة لرباعي حراسة مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الرباعي محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد أبوجبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحي، حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبعض التدريبات البدنية الشاقة، تحت قيادة عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس بالفريق على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض الرباعي فقرة فنية خاصة، شملت التدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى التعامل مع الكرات العرضية.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.