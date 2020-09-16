شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا ضمن قائمة المرشحين لقيادة الزمالك.. واللاعبون يدعمون فكرة عودته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، ضمن قائمة المدربين الأجانب المرشحين لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون بعد استقالته.
وتم ترشيح فيريرا بقوة ووضعه ضمن القائمة المبدئية للمدربين التي سيناقشها المجلس مساء اليوم، خصوصا بعد تدعيم اللاعبين بالفريق الأول فكرة عودته، وإبداء موافقتهم على قيادتهم خلال الفترة المقبلة، باعتباره من أفضل المدربين الذين قادوا الفريق خلال السنوات الماضية.
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