شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يصحح أخطاء لاعبي الزمالك خلال المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات البدنية القوية، على هامش المران الجماعي للفريق المقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وبدأت التدريبات بفقرة بدنية قوية تحت قيادة أحمد عصمت، مسؤول الأحمال بالفريق، حيث خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون كرة.
وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبدالهادي، والثانية تحت قيادة أيمن عبدالعزيز، حيث شهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في المباريات المقبلة.
وقام طارق يحيى، المدير الفني للفريق بإيقاف التدريب في أكثر من مرة، لمنح اللاعبين بعض التعليمات من أجل تنفيذها في المران، ولتصحيح بعض الأخطاء في التمرير والتسلم.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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