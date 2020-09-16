شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تأهيلية لفرجاني ساسي على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت بملعب عبداللطيف أبورجيلة، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بكدمة أسفل الظهر خلال مواجهة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.