شكرا لقرائتكم خبر عن خاص .. لاعبو الزمالك: سنقاتل من أجل اللقب الأفريقي للرد على رحيل كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت «المصري اليوم» كواليس الاجتماع المغلق الذي عقده لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وذلك عقب انتهاء جلستهم مع مرتضى منصور، رئيس النادي.

وقام محمود جنش ومصطفى فتحي وطارق حامد ومحمود علاء، بالاتفاق مع اللاعبين على عقد جلسة مع بعضهم البعض، تعاهدوا خلالها على الرد على موقف باتريس كارتيرون ورحيله في هذا التوقيت، بقتالهم من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

واتفق لاعبو الزمالك على وقوفهم مع بعضهم البعض وخلف ناديهم على قلب رجل واحد، من أجل إسعاد جمهورهم، والرد على كارتيرون ورحيله بهذه الطريقة المرفوضة، ووعدوا جمهورهم بإسعادهم وفرحة كبيرة في أفريقيا.