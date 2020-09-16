السجن 4 سنوات للرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

حكم على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، السنغالي ​لامين دياك​ بالسجن لمدة 4 أعوام بعد إدانته بالفساد في فضيحة المنشطات الروسية.

وتم إدانة دياك (87 عاما) بقبول رشى من رياضيين تدور حولهم شبهات الحصول على منشطات مقابل التستر على نتائج فحوصهم والسماح لهم بالاستمرار في المنافسات وقبول أموال للمساعدة في تمويل حملة ماكي سال في انتخابات الرئاسة السنغالية مقابل البطء في تنفيذ إجراءات مكافحة المنشطات.

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وذكر الادعاء إن دياك طلب رشى بإجمالي 3.45 مليون يورو (4.10 مليون دولار) من رياضيين تدور حولهم شبهات الحصول على منشطات.

وتقرر سجن دياك أربع أعوام، منها عامان مع إيقاف التنفيذ، وفرض أكبر غرامة ممكنة وهي 500 ألف يورو (594 ألف دولار).