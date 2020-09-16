شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يفاوض كيليان مبابي ونجمي الفريق بخطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي ​ليفربول​ يجري مفاوضات مع نجم ​باريس سان جيرمان​، ​كيليان مبابي​ للحصول خدماته. Advertisements وأوضحت الصحيفة أن مدرب الريدز يورغن كلوب سيكون مضطراً للتخلي عن أحد نجم النادي وأبرزهم محمد صلاح وساديو ماني إذا نجح بضم مبابي. وكان برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني أشار إلى أن الشاب الفرنسي حسم قراره بالرحيل عن النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي. وأضاف أن مبابي اتخذ قرار المغادرة معرباً عن رغبته في مواصلة مشواره خارج الدوري الفرنسي وتحديداً مع نادي ريال مدريد الإسباني.

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