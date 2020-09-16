فيفا: أكثر من 150 اتحادا وطنيا طلبت الدعم

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وقال رين خلال مؤتمر عقد أمس عبر الاتصال المرئي عن بعد «إن دفعات من قيمة الدعم المالي جرى تحويلها بالفعل إلى اتحادات أعضاء».
وكان مجلس الفيفا وافق في أواخر يوليو الماضي على لوائح خطة إغاثة للاتحادات الوطنية الأعضاء، وقد أكد رين أن كل الأموال تأتي من صناديق الفيفا.
ويمكن لكل اتحاد الحصول على منحة قيمتها 5ر1 مليون دولار، على أن يخصص 500 ألف دولار منها لكرة القدم للسيدات، وذلك قبل يناير 2021.
كذلك يحق لكل اتحاد وطني التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فوائد بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، وذلك من أجل أنشطة منها استئناف المسابقات وتنفيذ بروتوكولات العودة.
وقال رين إن أزمة كورونا كلفت كرة القدم العالمية 14 مليار دولار، وذلك يشمل الاتحادات الوطنية وأكاديميات الشباب لكن لا يشمل الأندية على المستوى الدولي.
وأضاف الفنلندي رين أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا تضررت بالأزمة أكثر من أوروبا.
وشدد رين أيضا على أنه ستجري مراقبة آلية استخدام أموال الدعم عن كثب، وذلك في ظل تذمر بعض الاتحادات إزاء قواعد الامتثال الصارمة.
وأضاف رين «الفساد ليس له مكان في الفيفا. لذلك علينا أن نضمن استخدام الدعم بالشكل الصحيح».
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